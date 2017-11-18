شارفت أعمال بناء الجدار الإسمنتي بطول الحدود التركية ـ السورية والبالغ طولها 911 كيلومترا، على الانتهاء، وتهدف السلطات التركية من وراء بناء الجدار إلى منع تسلل الإرهابيين من الجانب السوري إلى أراضيها وإنهاء عمليات التهريب بين الطرفين، ويبلغ طول الحدود السورية- التركية 911 كيلومترا، وتشمل ولايات هطاي وكليس وغازي عنتاب وشانلي أورفة وماردين، ويتألف السور من جدران مسبقة الصنع يبلغ ارتفاع الواحد منها 4 أمتار وبعرض ثلاثة أمتار فيما يبلغ وزنه 7 أطنان.

وتنتشر على طول الحدود أبراج مراقبة يبلغ ارتفاعها 8 أمتار مزودة بنظام تكنولوجي متقدم، من أنظمة مراقبة عالية الدقة وكاميرات حرارية ورادارات لعمليات الرصد البري، كما يتمتع الجدار الإسمنتي بأنظمة تسليح متطورة يتم التحكم فيها عن بعد.

وقال والي هطاي أردال أتا، إن طول الجدار الحدودي في الولاية مع سورية يبلغ 230 كيلومترا، تم الانتهاء من بناء 201.5 كيلومتر منه.

وأشار إلى أن أعمال بناء الجدار ستنتهي مع نهاية شهر يناير 2018، ومن جانب آخر تخطط القوات المسلحة التركية لاستخدام «منطاد ذي محرك» لضمان أمن المنطقة والمخافر المتمركزة على الشريط الحدودي مع سورية، وجرى تطوير المنطاد من قبل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان).