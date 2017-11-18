أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل بلاده في أن تساعد القمة الثلاثية بين زعماء روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتشي الأربعاء المقبل على تفعيل مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة السورية.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي في موسكو امس، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، «أعتقد أن اللقاء الثلاثي المتفق عليه مع زملائنا الإيرانيين والأتراك سوف يعطي زخما للمضي قدما نحو إطلاق مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة بكل أطيافها بشأن تركيبة سورية السياسية بعد انتهاء الأزمة».



وأضاف أن الحديث يدور عن صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات على أساس هذا الدستور، مشيرا إلى أن هذه الأفكار جاءت في بيان مشترك أصدره الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام مؤخرا.

وشدد الوزير الروسي على ضرورة أن تحل هذه المسائل على أساس التوافق بين الحكومة وكل الفصائل المعارضة، كما يتطلبه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



وأكد لافروف أن لقاء سيجمعه مع نظيريه التركي والإيراني مولود جاويش أوغلو ومحمد جواد ظريف، سيعقد في مدينة أنطاليا التركية أواخر الأسبوع الجاري، تمهيدا لاجتماع القمة الثلاثي المقرر عقده في سوتشي الأربعاء المقبل.