اعلن المعارض السوري ​رياض حجاب​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي استقالته من منصبه كمنسق للهيئة العليا للمفاوضات السورية.

وأشار حجاب، إلى أنه «منذ تولي أعباء مهمة المنسق العام ​الهيئة العليا للمفاوضات​ في شهر ديسمبر 2015، أخذنا على عاتقنا مسؤولية تمثيل القضية العادلة للشعب السوري الأبي الذي انتفض في وجه الاستبداد والقمع، ملتزمين بمبادئ الثورة والتي نصت على: المحافظة على وحدة الأراضي السورية، استعادة استقلال الدولة وقرارها السيادي، الحفاظ على مؤسساتها، العمل على تأسيس نظام تعددي يمثل كل أطياف الشعب السوري، دون تمييز أو إقصاء ودون أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد، وأركان رموز نظامه، مكان فيه».

ولفت إلى أنه «بعد مسيرة تقارب السنتين من العمل الدؤوب للمحافظة على ثوابت الثورة السورية المجيدة التي لم نحد عنها طرفة عين، أجد نفسي اليوم مضطرا لإعلان استقالتي من الهيئة العليا للمفاوضات، متمنيا لها المزيد من الإنجاز، ولبلدي الحبيب سورية السلم والأمان والاستقرار».