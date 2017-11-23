أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أمس، أنه يوجد «خطر حقيقي» في منطقة عفرين السورية، ولا بد من إزالته، في إشارة الى ميليشيات وحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.

وأضاف الوزير خلال محادثات في أنقرة عن ميزانية وزارته ان القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.

ويأتي هذا التصريح تكرارا لمواقف تركيا السابقة التي حذرت من خطر «توسع» قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي تعتبرها أنقرة إرهابية، حتى إن العديد من المسؤولين الأتراك اتهموا الولايات المتحدة بدعمها للإرهاب بسبب تغطيتها وتسليحها لتلك القوات الكردية.