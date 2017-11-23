قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أمس، إن بلاده تتوقع تسلم أول دفعة من صواريخ إس-400 أرض/جو الروسية في 2019، وهي أول مرة تعلن فيها تركيا إطارا زمنيا محددا لإتمام صفقة أثارت قلق دول أخرى خاصة شركاء تركيا في حلف شمال الأطلسي.

وأجرت تركيا مفاوضات مع روسيا لأكثر من عام لشراء النظام الصاروخي إس-400 وهو قرار اعتبرته واشنطن وبعض من باقي دول حلف شمال الأطلسي تجاهلا للتحالف العسكري الغربي.

وفي أكبر كشف عن تفاصيل الصفقة حتى الآن قال جانيكلي متحدثا أمام لجنة الموازنة بالبرلمان إن الصفقة تشمل تسلم اثنين من أنظمة إس-400 الصاروخية لكن النظام الصاروخي الثاني اختياري.

وأثارت الصفقة القلق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي مما يرجع في جانب منه إلى أنه لا يمكن دمج أسلحة الصفقة مع دفاعات الحلف. وقالت تركيا إنه لم يكن أمامها سوى شراء الصواريخ الروسية لأن دول الحلف لم تقدم بديلا فعالا من حيث التكلفة.

وقال جانيكلي «سيكون بلدنا قد أمن قدرة مهمة للدفاع الجوي بمجرد تسلم هذه الأنظمة. لن يعيق هذا الحل، الذي يهدف إلى تلبية حاجة ملحة، التزامنا بتطوير أنظمتنا الخاصة».