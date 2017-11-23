اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، أن الصورة التي تظهر فيها لحظة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للرئيس بشار الأسد في سوتشي، ومعانقته له، تشير الى مسؤولية روسيا عن تقديم المساعدة للنظام.

وعلقت نويرت، في موجز صحافي عقدته أمس الأول، «رأينا جميعا صورة يعانق فيها فلاديمير بوتين بشار الأسد. أنتم تعرفون موقفنا من الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية.. أعتقد أن هذه الصورة دليل على مسؤولية روسيا في تقديم المساعدة لسورية.. والضغط على بشار الأسد ألا يكرر ذلك مرة أخرى..».

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية دعم الولايات المتحدة الحاسم لمفاوضات جنيف بشأن سورية.

وقالت نويرت ان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، كان حاضرا المكالمة الهاتفية بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لاطلاعه على فحوى اجتماعه مع الاسد.

وهو ما أكده البيت الأبيض الذي أوضح أن المحادثة الهاتفية استغرقت أكثر من ساعة، وأن الرئيسين اتفقا على إنجاح عملية جنيف للسلام التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في سورية.

وفي السياق نفسه، كان الكرملين أعلن في وقت سابق عن هذه المحادثة الهاتفية، موضحا ان بوتين أخبر ترامب بقرب انتهاء مهمة الجيش الروسي في سورية، وأكد الجانبان على أهمية وحدة سورية.

من جهته انتقد السناتور الجمهوري جون ماكين، ترامب مشيرا الى ان البيت الأبيض يرتكب خطأ حين يعول على حل المشاكل المشتركة مع روسيا.