دعت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، المعارضة السورية لإلقاء سلاحها كشرط لانجاح اي محادثات سلام، في اشارة الى «مؤتمر الشعوب السورية» الذي ستعقده روسيا.

وأضافت شعبان في تصريحات لوكالة أنباء روسية نقلتها وسائل إعلام رسمية سورية «ان نجاح المؤتمر يعتمد على إدراك جماعات المعارضة المختلفة أن الوقت قد حان لوقف العنف وإلقاء أسلحتها والانخراط في حوار وطني يؤدي إلى تسوية شاملة لجميع المسائل المتصلة بالأزمة الراهنة».

واعلنت استعداد دمشق للحوار مع كل من يؤمن بالحل السياسي للأزمة في سورية، لافتا إلى أن المسؤولية تقع على الطرف الآخر.

وقالت شعبان ـ وفقا لقناة «روسيا اليوم» ـ «سورية منذ بداية الأزمة اعتمدت نهجا عمليا بناء يؤمن بالشراكة والحوار السياسي والمصير المشترك لكل مكونات الشعب السوري»، معربة عن استعداد دمشق للحوار مع من يؤمنون بالحل السياسي للأزمة.. المسؤولية عند الطرف الآخر.