أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام امس انه ليس هناك اي اتصال مع نظام دمشق «حاليا» رغم معارضتهما المشتركة للأكراد.

وقال اردوغان ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغه بان نظيره السوري بشار الأسد «ينظر باستياء» الى وحدات حماية الشعب التي تسيطر على مناطق واسعة بشمال سورية والتي تدعمها الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش لكن تركيا تعتبرها «إرهابية».

وقال اردوغان للصحافيين على متن الطائرة التي اعادته من روسيا، في تصريحات نشرتها صحيفتا حرييت وملييت ان «الاسد ايضا لا يريد ان يرى (وحدات حماية الشعب) تجلس على طاولة المفاوضات».