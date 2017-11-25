قال وزير خارجية الصين وانغ يي امس باجتماع في بكين مع بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد ان بلاده تأمل أن تبدي سورية «مرونة» فيما يتعلق بتعزيز محادثات السلام، مضيفا أنها ستساعد في إعادة إعمار سورية.

وقال وزير الخارجية الصيني لمستشارة الأسد بثينة شعبان انه تجري مشاورات مكثفة حول مستقبل الترتيبات السياسية في سورية وانه يعتقد أن ذلك سيسهم في عقد محادثات سلام رسمية في جنيف.

وأوضح وانغ وفقا لبيان أصدرته الخارجية الصينية «تأمل الصين أن يستطيع الجانب السوري اقتناص الفرصة وإظهار مرونة وتعزيز الحوار والتفاوض للوصول إلى نتائج جوهرية». وأضاف «ينبغي أن يؤكد المجتمع الدولي على إعادة إعمار سورية وأن يدعمها بقوة. وستبذل الصين جهودها من أجل ذلك».

وقالت الوزارة ان بثينة شعبان رحبت بأن تلعب الصين دورا أكبر في العملية السياسية بسورية.