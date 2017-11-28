ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد بتوجيه ضربات لسورية حال تم السماح لإيران بإقامة قواعد على أراضيها.

وقال التلفزيون الإسرائيلي مساء أمس الأول، إن نتنياهو حذر الرئيس السوري بشار الاسد من أن اسرائيل ستتدخل عسكريا في الحرب السورية، إذا ما وافق الأسد رسميا على إقامة وجود عسكري إيراني في سورية.

وقال التلفزيون أن نتنياهو نقل رسالة بهذا الخصوص إلى الأسد عبر طرف ثالث. ورغم أن التلفزيون لم يكشف عن الطرف الثالث، ولكن من المعروف أن روسيا، التي زارها نتنياهو عدة مرات خلال العامين الماضيين، ترتبط بعلاقات وثيقة بالنظام وتقدم الدعم العسكري للاسد في قتاله ضد المعارضة منذ عام 2015. فضلا عن زيارة مفاجئة قام بها الاسد الى سوتشي الاسبوع الماضي التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت تقارير اعلامية انه تخللها تبادل رسائل غير مباشرة بين الاسد واسرائيل.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قد حذر قائلا «لن نحتمل وضعا تتمركز به إيران وأتباعها على حدودنا، سندافع عن مصالحنا بكل الطرق التي نراها مناسبة».