قالت ميليشيات الكردية المسيطرة على قوات سوريا الديموقراطية (قسد) إن واشنطن وحلفاءها مستمرون بدعمهم عسكريا من خلال شحنات أسلحة مختلفة تصل تباعا لقواتها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدث باسم القوات عبدالعزيز يونس «إن التصريحات والأخبار الأخيرة حول تعليق المساعدات ليس صحيح نهائيا، فمنذ أيام أرسلت الولايات المتحدة المئات من الشاحنات تم تسلمها في منطقة القامشلي في دير الزور حيث تجري قوات سوريا الديموقراطية عملية عسكرية ضد تنظيم (داعش)، مؤكدا أن واشنطن لم ترسل لنا أي تصريح أو رسالة تبلغ فيها عن توقيف المساعدات العسكرية.

وجاء ذلك ردا على اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر تعليمات بعدم تقديم أسلحة لقسد الذين تعتبرهم تركيا تهديدا لهم.

واشار الى ان محادثاتهما في الأسبوع الماضي كانت أول مرة منذ فترة طويلة يكون فيها البلدان على «توافق في الرؤى» وانهما سيتحدثان ثانية هذا الأسبوع.

وقال أردوغان إن المناقشات ستستمر بشأن وحدات الشعب الكردية التي تسيطر على قسد والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والخلاف بشأن شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي.