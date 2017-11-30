نقلت مصادر في الجنوب السوري أمس أن قوات النظام في مدينة درعا أطلقت نيران رشاشاتها باتجاه طائرة استطلاع أردنية أمس.

وقال مصدر في الجبهة الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «القوات الحكومية السورية المتمركزة في أحياء مدينة درعا اطلقت نيران مضاداتها الأرضية على طائرة استطلاع كانت تحلق في سماء مدينة درعا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وقوات النظام فجر أمس دون إصابتها».

وأكد المصدر أن «تحليق طائرة الاستطلاع كان مفاجئا لفصائل المعارضة والنظام في سماء مدينة درعا التي تعيش حالة هدوء نسبي منذ مطلع الشهر الجاري» كون المنطقة تقع ضمن اتفاق «خفض التصعيد»، الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا في يوليو الماضي والذي يشمل السويداء، ودرعا، والقنيطرة، وهضبة الجولان المحتلة.