أفاد بيان صادر عن التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بأن ما لا يقل عن 800 مدني قتلوا في غارات نفذها التحالف في العراق وسورية منذ بدء عملية «العزم الصلب» في العام 2014.

وأضاف التقرير الشهري أن غارات التحالف تسببت دون قصد في مقتل 801 مدني بين أغسطس 2014 وأكتوبر 2017.

والعدد الوارد في التقرير أقل بكثير من الأرقام التي أعلنتها مؤسسات المراقبة الدولية، حيث تقول منظمة المراقبة (إيروورز) ان ما لا يقل عن 5961 مدنيا في المجمل قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وقال التحالف في تقريره «وما زلنا نتحمل المسؤولية عن أي عمل قد يتسبب بإصابات غير مقصودة أو خسائر في أرواح المدنيين».

وأضاف «لقد أجرى التحالف ما مجموعه 28198 غارة.. وخلال هذه الفترة بلغ العدد الإجمالي للتقارير عن الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين 1790 شخصا».

وما زال التحالف يقيم 695 تقريرا عن قتلى مدنيين جراء الضربات التي نفذها في العراق وسورية.