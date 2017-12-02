قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، امس إن جهود روسيا وتركيا وإيران وجهت للإرهابيين في سورية ضربة ساحقة.

وأوضح مدفيديف، خلال اجتماع مجلس رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سوتشي، أن الدول الثلاث وجهت ضربات ساحقة للجماعات الإرهابية، ولكن الخطر يبقى موجودا، بحسب وكالة سبوتني، وأضاف رئيس الوزراء الروسي: «بفضل جهودنا، وأيضا جهود شركائنا من إيران وتركيا، والأطراف المعنية الأخرى، تم توجيه ضربة ساحقة للإرهابيين».

إلا أنه أكد، في الوقت نفسه، أن خطر «داعش»، يبقى موجودا، مضيفا «علينا بالطبع أن نعمل لمواجهة ذلك»، كانت كل من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت في استانة، عاصمة كازاخستان، في شهر مايو الماضي على اتفاقية تقضي بإنشاء «مناطق خفض التوتر» في سورية، وتتوزع هذه المناطق على ثماني محافظات من أصل 14محافظة سورية، كما اتفقت على مكافحة الإرهاب في سورية.