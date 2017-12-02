أسقطت فصائل معارضة امس مروحية تابعة للجيش السوري في منطقة تشهد معارك مستمرة في جنوب غرب البلاد بالقرب من هضبة الجولان المحتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن «فصائل مقاتلة أسقطت بصاروخ موجه مروحية لقوات النظام بالقرب من بلدة بيت جن» في جنوب غرب البلاد، والقريبة من الحدود اللبنانية وهضبة الجولان المحتلة على حد سواء.



ولا يعلم حتى الآن مصير طاقم المروحية، وفق المرصد، الذي أشار إلى أنها «كانت تحلق في سماء المنطقة في مهمة لإلقاء براميل متفجرة».

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل إسلامية أخرى على بلدة بيت جن والمناطق المحيطة بها.

وأشار عبدالرحمن إلى أن «قوات النظام تحاصر تلك المنطقة التي تصاعدت حدة المعارك فيها منذ نهاية اكتوبر».



وفي مطلع نوفمبر، شهدت تلك المنطقة اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام اثر تفجير بالسيارة المفخخة استهدف بلدة حضر في هضبة الجولان السورية القريبة.



واتهم الإعلام السوري الرسمي هيئة تحرير الشام بتنفيذ التفجير الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.