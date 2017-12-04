انتهت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف بين المعارضة السورية والنظام السوري الذي انسحب وفده، دون تحديد ما اذا كان سيعود لاستئناف المرحلة الثانية من هذه الجولة، فيما بقي وفد المعارضة.

وأكد عضو وفد المعارضة أحمد العسراوي أن وفد المعارضة السورية لن يغادر جنيف، مضيفا: «جئنا إلى جنيف لإنجاز الحل السياسي، وفي حال عودة وفد النظام سنكمل التفاوض».

وأشار العسراوي في حديث لـ «العربي الجديد» إلى أنه جرت خلال 3 أيام من التفاوض في جولة «جنيف 8» ثلاثة لقاءات وصفها بـ «الجدية» مع المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا وفريقه، مضيفا: «لكنها لم تؤد إلى النتائج المرجوة من قبلنا».

واتهم النظام بأنه «يميع كل شيء يتعلق بالحل السياسي»، مشيرا إلى وفد المعارضة «سيدرس الخيارات في حال عدم عودة وفد النظام إلى المفاوضات»، مضيفا: «في حال اختار عدم العودة فهذا يعني أنه لا يريد التوصل لحل سياسي للأزمة».

ونقلت شبكة «شام» الاخبارية عن مصادر ان روسيا تسعى لـ «تمييع مسار جنيف» لمصلحة «مؤتمر الشعوب السورية» الذي تنوي عقده في سوتشي العام المقبل.

وغادر وفد النظام جنيف السبت الماضي عائدا الى دمشق، بعد ان صرح رئيس وفد النظام إلى المفاوضات بشار الجعفري بأن «دمشق هي من ستقرر» إمكانية عودة الوفد إلى المرحلة الثانية من هذه الجولة، بعد ان شن هجوما على بيان المعارضة في اجتماعات الرياض وعلى ديمستورا على حد سواء، متهما المبعوث الدولي بأنه «يتجاوز مهامه»، مضيفا: «جئنا للتفاوض عبره وليس للتفاوض معه».

لكن مصادر رجحت عودة وفد إلى مدينة جنيف غدا أو بعد غد.