أعلن الجيش الأردني أمس، أن قواته تمكنت من تحرير مواطن اختطفته جماعة مسلحة جنوبي سورية.

وقال الجيش في بيان نشر عبر موقعه، على لسان مصدر وصفه بـ «المسؤول» (لم يسمه)، إن «القوات المسلحة ممثلة بمديرية الاستخبارات العسكرية، والوحدات ذات العلاقة، قد تمكنت من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبدالله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري». وأشار المصدر، إلى أن «حمدان يقيم هناك منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له». ولفت إلى أن «الجماعات المسلحة قد قامت بتعذيبه وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه».

وأوضح المصدر، أن «الجهات الاستخباراتية كثفت أعمالها وتحرياتها حتى تمكنت من تحريره، حيث أعادته إلى أسرته في محافظة إربد (شمالا) بعد اختطاف دام عدة أيام» دون ذكر تاريخ محدد.