أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية أمس احكاما تراوحت بين السجن عامين والاعدام شنقا بحق خمسة سوريين على خلفية هجوم مخيم الركبان صيف 2016 على الحدود مع سورية الذي أدى الى مقتل سبعة عسكريين اردنيين.

وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي في القضية نجم العمور (21 عاما) بالاعدام شنقا بعد ادانته بـ«القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان، والقيام بأعمال ارهابية افضت الى هدم بناء»، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس من قاعة المحكمة.

وأصدرت احكاما بالاعدام شنقا على المدانين أحمد البدور (20 عاما) وفادي العمور (21 عاما) وخليف الغياث (26 عاما) قبل ان تقرر خفضها الى السجن المؤبد بعد «الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية». ونال المدان احمد العلي (23 عاما) عقوبة السجن عامين بعد ادانته بـ«دخول المملكة بطريقة غير مشروعة».

والمدانون الخمسة كانوا يقطنون مخيم الركبان على الحدود السورية ـ الاردنية. وأدى الهجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني في منطقة الركبان كان يقدم خدمات لنحو ستين ألف سوري عالقين في المنطقة المحايدة، الى مقتل سبعة عسكريين واصابة 13 جريحا في 21 يونيو 2016.