«الدفاع الروسية»: تنفيذ 550 طلعة جوية في سورية الأسبوع الماضي





توقفت الاجتماعات في المقر الأممي بجنيف امس، بين المبعوث الأممي والمعارضة السورية، بانتظار وصول وفد النظام غدا الاحد، للاستمرار بالجولة الثانية من جنيف8.

ولم تعلن الأمم المتحدة حتى وقت متأخر من أمس عن أي اجتماع رسمي في المقر الأممي، بين فريق المبعوث الدولي الخاص، ستافان ديمستورا، ووفد المعارضة المتواجد في جنيف.

من ناحيتها، أكدت مصادر المعارضة أن وفدها لن يكون له أي اجتماع رسمي في المقر الأممي مع المبعوث الخاص، فيما سيكتفي الوفد باجتماعات تشاورية داخلية.

ومن المنتظر وصول وفد النظام إلى جنيف، الأحد، بحسب ما اعلنت وكالة سانا التابعة للنظام، ومتوقع إجراء لقاءات تقنية بنفس اليوم مع فريق ديمستورا، قبل بدء وفد النظام اجتماعاته الرسمية اعتبارا من الاثنين. وبحسب إعلان ديمستورا فإن الاجتماعات ستتواصل في جنيف8، حتى ١٤ ديسمبر، على أن تغادر الوفود جنيف في اليوم التالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في المقر الأممي في جنيف.

وقال المبعوث الأممي إن وفد النظام سيحضر إلى جنيف الأحد، والمعارضة متواجدة، ونتوقع ألا تكون هناك شروط مسبقة، والتركيز في المفاوضات على القضايا الدستورية والانتخابية.

الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي، امس الاول في جلسة مشاورات مغلقة، استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، واتفق أعضاؤه على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدامها.

جاء ذلك في تصريح صحافي، عقب الجلسة، للمندوب الياباني لدى الأمم المتحدة، كورو بيسهو، الذي يرأس المجلس خلال شهر ديسمبر الجاري.

ورفض بيسهو، الرد على أسئلة الصحافيين بشأن خطوات إيجاد بديل لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية، والتي انتهت ولايتها في 17 نوفمبر الماضي.

واكتفى المندوب الياباني بالقول: «لقد ناقشنا في جلسة المشاورات المغلقة الخيارات والإمكانيات والبدائل المتاحة، لكي نمضي قدما، ولست في موضع يسمح لي بالإفصاح أكثر من ذلك».

وتشكلت الآلية (تعرف اختصارا بـ«جيم»)، عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 نوفمبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددا، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن «النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون، الخاضعة لسيطرة المعارضة».

وقتل في مجزرة «خان شيخون» أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 550 طلعة في سورية ودمرت أكثر من 1300 موقع للجماعات الإرهابية هناك.

وأشارت الوزارة في تقريرها، طبقا لقناة «روسيا اليوم»، إلى أن 24 طائرة استطلاعية أجنبية نفذت خلال الأيام السبعة الأخيرة مهمات استطلاعية قرب الحدود الروسية، وأن المقاتلات الروسية نفذت 5 طلعات اعتراض ومنعت خرق الأجواء الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت نحو 420 طلعة ودمرت أكثر من 910 مواقع للمسلحين في سورية.

الى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم «داعش» الإرهابي في قريتي أبو حمام والكشكية عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات شرقي محافظة دير الزور.

وأضاف المرصد ـ وفقا لقناة (الحرة) الأميركية ـ أن اشتباكات أخرى اندلعت بين الطرفين عند أطراف قرية سويدان في ريف دير الزور الشرقي وسط أنباء عن سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على أجزاء واسعة من القرية.

وكان المرصد السوري قد أفاد ـ أمس الاول بسيطرة القوات السوري على آخر جيب لتنظيم «داعش» الإرهابي غرب نهر الفرات قرب مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية.