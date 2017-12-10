يعقد المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية اليوم، مؤتمره العام الأول في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 قبيلة وعشيرة، طبقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء أمس.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس رافع عقلة الرجو قوله إن المؤتمر يضم ممثلين عن كل العشائر في سورية من العرب والتركمان والأكراد والمسيحيين والدروز والأرمن، إلى جانب فعاليات ثورية وشخصيات معارضة، مشيرا الى أن المؤتمر سيخرج بقرارات مهمة تخص الشعب السوري.

وأشار الرجو إلى أن الوفود المشاركة ستأتي من داخل سورية ومن تركيا ومن عدد من الدول، حيث سيستمر المؤتمر ثلاثة أيام، لافتا أن المؤتمر سيكون تحت شعار «العشائر والقبائل الضامن لوحدة النسيج السوري ودعم الاستقرار وعودة المهجرين».

وأكد أن «الهدف الرئيسي للمؤتمر هو رص الصفوف للقضاء على حزب الاتحاد الديموقراطي، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني وإسقاط النظام والميليشيات الطائفية التي تحارب إلى جانبه، كما سيتم نقاش تشكيل جيش وطني يضم أبناء كافة القبائل والعشائر».

وشدد على أن جميع المشاركين متفقون على وحدة التراب السوري، ويرفضون مشاريع التقسيم والفيدرالية التي يحاول حزب الاتحاد الديموقراطي فرضها.