أعلنت الميليشيات الكردية التي تسيطر على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» أنها أقامت مركزا للتنسيق المشترك مع الجيش العراقي لحماية منطقة الحدود المشتركة بعد طرد تنظيم داعش منها لكن مصادر عراقية نفت الخبر جملة وتفصيلا.

واجتمع قادة من «قسد» مع قادة الجيش العراقي أمس الأول.

وقالت قسد في بيان «ناقش الطرفان موضوع حماية أمن الحدود بين العراق وسورية في المنطقة المتاخمة لمحافظة دير الزور، وكيفية القضاء على مرتزقة داعش بشكل نهائي في تلك المنطقة».

وأضاف البيان «قرر الجانبان تشكيل مركز للتنسيق المشترك لضمان أمن الحدود».

وأعلنت قسد الأسبوع الماضي النصر في هجومها على مقاتلي داعش في محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق.

وركز الهجوم على السيطرة على أراض شرقي نهر الفرات الذي يقسم المحافظة الغنية بالنفط.

وعلى الجانب الآخر استعادت القوات العراقية آخر جزء من الأراضي التي كان التنظيم يسيطر عليها على امتداد الحدود مع سورية وأمنت الصحراء الغربية.

من جهة أخرى، نفت مصادر كردية صحة وجود مفاوضات لانضمام ميليشيات «قسد» لقوات النظام السوري.