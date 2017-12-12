استؤنفت مفاوضات المرحلة الثانية من مفاوضات «جنيف 8» أمس بلقاءات ثنائية عقدها المبعوث الأممي الخاص ستيفان ديمستورا مع كل من وفد المعارضة ووفد النظام.

وفي وقت سابق، قال هادي البحرة، عضو هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية في جينف 8، إن المعارضة مستعدة لمفاوضات مباشرة جدية مع النظام، للتوصل إلى الانتقال السياسي في البلاد. وفي حوار أجرته الأناضول معه في جنيف، على هامش مفاوضات جنيف 8، أفاد البحرة بأن الأهم في مواضيع المفاوضات في إطار سلة الانتقال السياسي، هو الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للجهة التنفيذية، بغض النظر عن المسمى لها.

وردا على سؤال حول استعداد المعارضة لمفاوضات مباشرة مع النظام، قال البحرة: وفد المعارضة جاء مستعدا لعملية مفاوضات جدية مباشرة. إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسورية الكسندر لافرينتيف أمس ان الجولة الثامنة من مباحثات استانا حول سورية ستعقد في الـ 21 من ديسمبر الجاري. وذكرت وكالة انباء نوفوستي الروسية نقلا عن لافرينتيف ان مباحثات استانا ستستأنف يومي 21 و22 من الشهر الجاري في العاصمة الكازاخية استانا.

وأوضح لافرينتيف في الوقت نفسه ان موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي لم يحدد بعد.

وكانت وزارة الخارجية في كازاخستان اعلنت في وقت سابق ان المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة المسلحة السورية ستعقد في استانا في الموعد المذكور.

وقالت الوزارة في بيان، ان «الأطراف المشاركة في الاجتماعات تخطط للمصادقة على ميثاق مجموعة عمل متعلقة بالإفراج عن المعتقلين، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين». وأضافت أن «الأطراف ستبحث خلال الاجتماع مسائل متعلقة بمناطق خفض التوتر».