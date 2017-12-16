أعرب المبعوث الأممي الخاص الى سورية ستافان ديمستورا امس عن أمله في عقد جولة جديدة من المباحثات السورية - السورية في جنيف الشهر المقبل.

وقال ديمستورا في بيان إن الجولة الثامنة التي انتهت اعمالها مساء امس الأول لم تتمكن من تحقيق اي تقدم ملحوظ ما ادى الى ضياع «فرصة ذهبية»، مشيرا الى انه سوف يتوجه الى نيويورك لإطلاع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على مسار الجولة.

وأضاف ان الهدف من تلك المباحثات كان ولا يزال واضحا للغاية ويتمثل في الوصول الى مفاوضات حقيقية تفضي الى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.

وأوضح ديمستورا ان جدول اعمال الجولة الثامنة قد تركز حول ورقة المبادئ العامة الـ 12 بشأن مستقبل سورية مع التركيز على صياغة دستور جديد والاستعداد للانتخابات وسبقتها أنشطة دولية وديبلوماسية مختلفة.

وأشار الى ان من بين تلك الأنشطة القمة الروسية الأميركية في فيتنام ومؤتمر المعارضة السورية في الرياض ولقاء سوتشي الروسي السوري كما جرت مفاوضات ومناقشات بين الأمم المتحدة مع اطراف مختلفة من الجانبين الحكومة والمعارضة. وذكر ديمستورا انه على الرغم من ذلك فقد أصرت الحكومة السورية على رفض مقابلة المعارضة متعللة بتركيب وفد المعارضة وهو ما لم يكن نهجا منطقيا من قبل الحكومة السورية.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يعد هناك أي أساس أو ذريعة لوجود القوات الأميركية في سورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن «البنتاغون» يخدع عمدا المجتمع الدولي والأميركي، بما في ذلك قائده الأعلى». مضيفا أن تصريحات ممثلي «البنتاغون» عن انسحاب القوات الروسية من سورية تظهر الرغبة الواضحة بألا نكون هناك وأيضا عدم إدراك الولايات المتحدة للوضع الحقيقي على الأرض.