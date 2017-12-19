أعلنت روسيا أنها لا تملك معلومات بشأن احتجاز زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي في العراق ونقله إلى قاعدة أميركية في سورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أثناء مؤتمر صحافي امس: لا أستطيع التعليق على ما نشرته صحيفة تركية لأنني لا أعرف المصادر التي تعتمد عليها. ونشرت صحيفة «يني شفق» التركية نقلا عن مصادر سورية، نبأ اعتقال البغدادي في العراق ونقله إلى قاعدة أميركية في محافظة الحسكة السورية.

كما قالت الصحيفة التركية، ان البغدادي اعتقل على يد قوة أميركية في العراق ونقل سرا الى قاعدة أميركية في سورية.