حذر رئيس ادارة الأمن الفيدرالي الروسي الكسندر بورتنيكوف من أن من وصفهم بالارهابيين يعيدون تجميع صفوفهم في آسيا الوسطى بعد هزيمتهم في سورية والعراق ويتجهون الى خارج منطقة الشرق الاوسط.

ونقلت وكالة «نوفوستي» للأنباء الروسية عن بورتنيكوف القول في اجتماع عقده قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لدول الرابطة المستقلة ان «المركز الرئيسي لتجمع المجرمين أصبح في أفغانستان، حيث باتت موطئ قدم لداعش، وحيث تتوافر إمكانية لدى المقاتلين للتسلل إلى أراضي دول رابطة الدول المستقلة».

واضاف بورتنيكوف ان قادة المسلحين المتطرفين انتقلوا لإستراتيجية «الكفاح المستقل»، موضحا أنهم يعملون من أجل تحويل آسيا الوسطى والشرق الأوسط الى قاعدة للتوسع والانتشار كما أنهم يستقطبون مسلحين جددا.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من محاولة استغلال الإرهابيين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كمنطلق لهم يشكلون منهما خطرا كبيرا على بلدان رابطة الدول المستقلة.

وجاء هذا التحذير في رسالة ترحيب وجهها بوتين، عبر بورتنيكوف، إلى الاجتماع الـ 43 لقادة أجهزة الأمن لرابطة الدول المستقلة الذي انعقد أمس في موسكو.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس الروسي إلى أهمية تعزيز روابط الشراكة بين أجهزة الأمن في تلك الدول وتنسيق المناهج في تحقيق الأهداف الملحة، وتنشيط تبادل الخبرات والمعلومات العملياتية والتحليلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المدنية.