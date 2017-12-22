أكد قياديون اكراد أن قوات سوريا الديموقراطية «قسد» تعتزم حضور مؤتمر الشعوب السورية التي تسعى موسكو لعقده في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، ولم يتم تحديد موعده بعد، على ما اعلن الكرملين أمس. وهو ما يتوقع ان يثير حفيظة تركيا.

وقال سيهانوك ديبو المسؤول في حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري وهو الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لـ «قسد»، إنه إذا جرى تجديد الدعوة «سنحضر سوتشي وكل اجتماع آخر يخص الأزمة السورية كممثلين عن إرادة شعوب روج آفا وشمال سورية» بحسب ما نقل عنه احد المواقع الكردية.

وروج افا هي التسمية التي يطلقها الانفصاليون الاكراد على مناطق سيطرتهم شرق وشمال سورية. من جهته، قال بدران جيا كورد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي المعلنة من طرف واحد لرويترز أمس «لاتزال الدعوة موجهة لنا». وأضاف أن الأكراد «سيحضرون» إذا استمر إطار عمل المؤتمر قائما.