تجري الاستعدادات لاستقبال كنيستي مدينة الرقة التاريخيتين الميلاد بعدما فقدتا أجراسهما وأصبحتا عبارة عن أبنية مدمرة جراء المعارك وستكونان بحلول العيد خاليتين من الألغام التي زرعها المسلحون رغم عدم عودة المسيحيين للاحتفال. مع انتهاء سيطرة تنظيم داعش التي استمرت 3 سنوات على الرقة، في أكتوبر قام المسلحون بزرع الغام في مختلف أنحاء المدينة بما يشمل كنيستي الشهداء وسيدة البشارة.

يعمل فريق من 6 أشخاص من منظمة «روج» التي تعنى بإزالة الألغام على إزالتها من الكنيستين لكي تكون جاهزة قبل عيد الميلاد، لكن مسؤولي الكنيستين يقولون انه بسبب الدمار الجزئي لن تنظم صلوات في هذا العيد.