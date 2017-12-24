أعلن جيش العزة التابع للجيش السوري الحر المعارض إيقاف القصف المدفعي والصاروخي خلال احتفالات أعياد الميلاد في محافظة حماة وسط سورية.

وقال جيش العزة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس «إننا في جيش العزة نهيب بكل قواتنا من نقاط رباط وسلاح المدفعية والصواريخ ضبط النفس لإتاحة الفرصة لجيراننا لكي يقيموا طقوس أعيادهم».

وطالب جيش العزة قواته بـ «عدم الرد على استفزازات النظام الذي يقوم بخلط الأوراق في منطقتنا، وقيامه باستعراضات بهلوانية ومتهورة لكي يصفق لها جمهوره ومشعوذوه، ويكونون هم في نفس الوقت ضحية بقصفه المدنيين في قرانا ومدننا، مع العلم أننا قادرون على الرد في أي مكان وزمان نختاره نحن».

وكان مصدر عسكري سوري قال إن «مدنيين أصيبا بجروح نتيجة اعتداءات بقذائف صاروخية على مدينة محردة التي يعيش فيها أعداد كبيرة من المواطنين السورين المسيحيين، إضافة الى قرى في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأفاد المصدر، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن محردة تعرضت «بعد منتصف الليل لست قذائف صاروخية على الأحياء السكنية، ما تسبب في إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم».