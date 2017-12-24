قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية التي حاربت في سورية لدعم النظام، استخدمت 215 نوعا من السلاح والعتاد العسكري. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن ما سمتها بأوساط من الخبراء العسكريين قولهم إن الأسلحة الروسية التي استخدمت خلال الحرب في سورية أبرزت فاعليتها وحققت نتائج جيدة تجعلها سلعة مرغوبا فيها ورائجة في سوق العالم للأسلحة، موضحين أن الطلب على تلك الأسلحة بدأ يسجل ارتفاعا، وغالبا ما كانت دول الغرب تتهم موسكو باستخدام أسلحتها ضد المعارضة السورية التي تعتبرها واشنطن وأوروبا معتدلة. وقال الخبير الروسي ألكسندر شارافين مدير معهد التحليل السياسي والعسكري بموسكو «نرصد ازديادا للاهتمام بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية».

ويتوقع شارافين أن وسائط الدفاع الجوي وأنظمة المدفعية والدبابات والطائرات ستكون في طليعة الأسلحة الروسية المرغوب فيها والرائجة في سوق العالم، موضحا أن مزايا الأسلحة الروسية الجودة العالية والثمن المنخفض.