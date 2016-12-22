أميرة عزام

بدأ منذ أيام قليلة تصوير أحداث مسلسل «كالوس» الذي يشارك فيه نخبة من أبطال مسلسل «بين الكناين» الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية وردود فعل إيجابية عند عرضه الفترة الماضية، ويرى السيناريست علي الدوحان ان «كالوس» سيحقق نجاحا كبيرا، خاصة انه يقوم على الغموض والتشويق، وقد تمكنت «الأنباء» من كشف بعض تفاصيل المسلسل من خلال حوارها الحصري مع السيناريست علي الدوحان، فإلى التفاصيل:



عما تدور احداث مسلسل «كالوس»؟

٭ تدور حول ثلاث أخوات يتنافسن للحصول على ميراث أمهن المتوفاة، وتقوم بأدوارهن شيلاء سبت، زهرة عرفات، وعبير احمد.

من غيرهن يشارك في العمل؟

٭ يحظى المسلسل بمشاركة نخبة من الممثلين المتميزين مثل يعقوب عبدالله، حسين المهدي، جواهر، ميثم بدر، شهد الكندري، علي بولند، خطر، فيصل فريد، حسن ابراهيم، والعمل إنتاج مشترك لـ «جولدن جروب» - مشعل الذاير، «صباح بكتشرز» - عامر صباح.

ما افضل شخصية استمتعت بكتابتها في هذا المسلسل؟

٭ شخصية «رزن» التي تجسدها عبير احمد، ودور زهرة عرفات، حيث تقدم شخصية تتأثر بمن حولها بدرجة كبيرة، ولا يدري المشاهد هل هي شريرة أم خيّرة.

ما مستوى النجاح الذي تتوقعه للعمل الجديد؟

٭ نفس النجاح الذي حققه مسلسل «بين الكناين»، بل ويمتاز «كالوس» بالعمق وبكونه يدور في إطار بوليسي من الألغاز والغموض والتشويق، وبالتالي أتوقع له مشاهدة عالية ونجاحا باهرا.

حدثنا عن بعض أدوار الفنانين في العمل؟

٭ لا أستطيع أن أتحدث كثيرا في هذا الاطار، الا أنني يمكنني أن أقول ان يعقوب عبدالله يقوم بدور رجل ضرير وحسن إبراهيم يلعب دور شقيق حسن المهدي وتقوم الفنانة خطر بدور مريضة نفسيا وتقدم شهد العبد الله دورا مميزا وجديدا عليها وأتوقع ان يحدث لها نقلة نوعية في المستقبل.

مع من من الممثلات تفضل العمل؟

٭ أعمل مع جميع الفنانات، وأفضل العمل مع زهرة عرفات، فهي تمتاز بالتحضير الجيد والقراءة المتعمقة للعمل والالتزام أثناء التصوير وهي تؤمن بي وبعملي وتثق في قدراتي، واشعر بالتفاهم عند التعامل معها، وكذلك أحب التعامل مع هدى حسين وإلهام الفضالة فهن ممثلات ممتازات.

ما رؤيتك للتعاون مع فريق العمل بالمسلسل؟

٭ هناك تعاون كبير مع مخرج العمل محمد عبدالعزيز الطوالة، وقد سبق العمل معه في «بين الكناين» فهو يؤمن بجماعية العمل ويشاورني دائما عند الرغبة في تعديل المشاهد من اجل الوصول للافضل.

ما سر تسمية المسلسل بهذا الاسم؟

٭ «كالوس» هي مفرد كواليس، ويقصد بها ما خلف الستار، وترمز للمجهول، فبعض الأمور الخفية عن قصة البنات الثلاث لن تظهر إلا بعد عدة حلقات حين تبدأ ألغاز جديدة في الظهور وهكذا حتى تنكشف كل الالغاز في نهاية المسلسل.

ماذا يعجبك من بين الكتابات العربية؟ وبمن تعجب من الكتاب؟

٭ تعجبني الكتابات المصرية، حيث تمتاز بالبساطة، أحب كتابة السورية ريم حنا، والمصرية مريم نعوم، ولكني افضل ودائم المتابعة للمدرسة المصرية فهي المتميزة في الدراما.

مَنْ مِنْ الممثلين العرب تراه الأفضل؟

٭ نيللي كريم، فهي تمثل بتلقائية شديدة، وأراها الأفضل عربيا، وكويتيا أحب تمثيل هدي حسين، علي كاكولي، حسين المهدي، يعقوب عبدالله.

متي تتوقع عرض مسلسل «كالوس» علي الشاشات الفضائية؟

٭ أتوقع عرضه بنهاية فبراير أو أول مارس 2017.

هل تتوقع ترجمة المسلسل للغات أخرى؟ ولماذا؟

٭ لا أتوقع ذلك، حيث لا يهتم الغرب في الغالب بما يجري بالبيئة الخليجية عموما، هذا فضلا عن محدودية القضايا المطروحة الناتجة عن محدودية المشكلات الاجتماعية بالمقارنة بما لدى الغرب من مشكلات عديدة، وعلى سبيل المثال عندما نريد طرح قضية مثل الفقر لا نستطيع عرضها في الكويت مثلا حيث لن تتسم بالمصداقية ولن يمكن إقناع المشاهد بها، ولكن يمكن طرحها في إطار مشكلة للمديونية على سبيل المثال، ولذا فإن الكتّاب بالكويت يواجهون صعوبة في إيجاد القضايا الملائمة للطرح من خلال الاعمال الدرامية.



مشاهد من مسلسل «كالوس»





