سعيد بافتتاح دار الأوبرا الكويتية التي اعتبرها صرحاً فنياً حقيقياً

سماح جمال

انتهى الملحن القدير عبدالله القعود من وضع لمساته النهائية على أغنية «أبيك»، التي يتعاون فيها مع الفنانة هند البحرينية، والأغنية من كلمات الشاعر منصور الواوان وتوزيع هشام السكران.

ولفت القعود في حديثه لـ «الأنباء» الى ان الفنانة هند البحرينية ستتواجد في البحرين لإحياء حفلة رأس السنة. وعما اذا كان يرى أنها وصلت الى المرحلة الفنية التي يراهن عليها، بحكم أن مكتبه يدير أعمالها، قال القعود: شهادتي في موهبة هند قد يراها البعض مجروحة، لكن الواقع أنها ارتفعت أسهمها كثيرا، وهذا الأمر نستطيع تقييمه من خلال معدلات الحفلات التي تشارك فيها، أو نجاح وتفاعل الجمهور مع الأغنيات التي تطرحها، وهي فنانة تحرص على الاجتهاد على نفسها باستمرار، وكل ما كان ينقصها هو نوع من التنظيم في عملية إدارة الأعمال، وهذا ما تحقق من خلال تعاونها معنا.

وأكد الملحن القدير أن قلة أعماله مؤخرا نابعة من قراره الشخصي رغبة في الابتعاد بعض الشيء، حتى يركز أكثر على نوعية الأعمال التي يقدمها مقارنة مع الكم، وهي السياسة التي كان يتبعها دائما، وأضاف أنه منشغل ببعض الأعمال الأخرى التي تحتاج منه نوعا من التفرغ.

هذا، وعبر القعود عن سعادته بافتتاح دار الأوبرا الكويتية التي اعتبرها صرحا فنيا حقيقيا، مشددا على أن دعم الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد، بالتواجد في الافتتاح وحضور سموه والملك سلمان اليها لمتابعة العرض الفني، شكل دعامة كبيرة للفن والفنانين.