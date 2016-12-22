وجهت الفنانة هيفاء حسين رسالة لمنتقديها عبر «سناب شات» الخاص بها، وقالت: «بخصوص اللي فاهم الدنيا صح من وجهة نظره، وينتقدني ويستصغر ما قدمته من أعمال، ويستهزئ بمتابعيني، تراني في المجال من 16 سنة، ولي مشاركات في 50 مسلسلا تلفزيونيا و10 أعمال مسرحية و5 أفلام سينمائية، غير مبادراتي الإنسانية والوطنية على مدار سنين.. للتذكير فقط».

من جانب آخر، وفي إطار الحملة الجديدة التي تبنتها مؤخرا على الصعيد العربي، ناشدت هيفاء لأهمية التسامح بين الناس بعيدا عن الكره والانتقام والضغينة، موضحة ان الكلام الجميل دائما يعكس إيجابية وأملا خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي استغله كثيرون لمصلحتهم وها هم يشتمون يوميا، يسخرون ويقومون بأفعال مشنية لا ترضي أي طرف من الأطراف.

وظهرت هيفاء في فيديو خاص بهذه الحملة الى جانب الكثير من الوجوه المعروفة من إعلاميين، شعراء، فنانين وغيرهم، وحكت عن ضرورة التحلي بالإيجابية في مجتمع تكثر فيه المشاكل والخلافات والحروب وما شابه.