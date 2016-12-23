

دلال العياف

قليل من يستطيع إثبات وجوده الفني بجدارة، في ساحة امتلأت بألوان كثيرة وأصوات مختلفة مؤخرا، ولكن من يستطيع ان يحفر بصمته الخاص بين كل هذا الصخب، يلمع اسمه في نطاق واسع ليصل الى خارج البلاد رافعا اسم بلده في جميع أرجاء الخليج والوطن العربي، وانه لمن المشرف ان يكون شاب صغير في عمره يمتلك مواصفات الفنان الشامل بحرفنة وقدرة على التكيف والتعامل مع الكبار أمثال «الصوت الجريح» عبدالكريم عبدالقادر و«بلبل الخليج» نبيل شعيل و«الملكة» أحلام وراشد الماجد، والذين تعاون معهم وقدم لهم ألحانه التي تغنوا بها، بالإضافة الى «أمير الطرب» عبدالمجيد عبدالله، انه الفنان المتميز حمد القطان الذي نستطيع ان نسميه «طفرة هذا الزمان الفني الحالي»، فهو بعمر الورد لكنه كهل بما يقدمه من فن زاخر.

في الفترة القليلة الماضية، حصلت أغنية حمد «مافي احد» على المركز السابع بموقع «يوتيوب» بنسبة مشاهده 59.542.383 وهي من إخراج عبدالله العراك وتوزيع ديجيتال شركة قنوات، أما بالنسبة لفيديو كليب أغنية «لو علي» فحصل على 10.135.979 وهي نسبة لا يستهان بها، وهذا هو الذكاء الفني الذي يمتزج بالنشاط الدايم.

وقد أشاد به الكثيرون بالقطان ومنهم الفنانتان القديرتان حياة الفهد وسعاد عبدالله، حيث قالتا في حقه كلاما جميلا من خلال استفتاء لمجلة «سيدتي» عند سؤالهما «من هو فنانهما المفضل؟»، وأجابتا بأنه الفنان حمد القطان، وغير ذلك حديث قناة العربية عنه.

وفي تصريح لـ «الأنباء»، عبر حمد عن سعادته بالمشاركة في الأوبريت الغنائي الذي أقيم امس بـ «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي» في ختام أنشطة «الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016»، بجانب «قيثارة الخليج» نوال الكويتية وحسين الجسمي ومشعل العروج وبلقيس وعبدالفتاح الجريني، وحمل الأوبريت اسم «نحب الخير» وهو من كلمات محمد الشريدة وألحان حمد القطان وتوزيع زيد عادل.