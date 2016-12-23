يستعد رئيس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما جمال اللهو لإقامة الدورة الرابعة من المهرجان في الفترة من 15 إلى 23 من ابريل المقبل برعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

وقال اللهو في تصريح لـ «الأنباء»: تحمل الدورة الرابعة عددا من المفاجآت على صعيد الفرق المشاركة خاصة الفرق الأجنبية، وعلى عدد الانشطة المصاحبة للمهرجان وايضا على مستوى مشاركة عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية، موجها الشكر لوزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح على رعايته الكريمة لهذه الدورة والدورات السابقة.