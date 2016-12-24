عبدالحميد الخطيب

يستعد الكاتب مشعل السعيد لإصدار كتابه الجديد بعنوان «المرسى.. كلمات لا تنسى»، وهو الإصدار الثالث له بعد كتابيه «بيت سائر قاله شاعر» بجزئيه الأول والثاني.

ويعد «المرسى» طرحا جديدا في مجال الكلمات الكويتية القديمة باللهجة البدوية والحضرية، حيث يتكون الكتاب من 400 صفحة ويحتوي على 250 كلمة تشرح معنى الكلمة والمرادف والشواهد.

من جانب آخر وعلى صعيد الانتاج، يباشر السعيد التحضيرات لعرض مسرحيته الكوميدية «عنتر في الكويت» خلال فترة عيد الفطر المقبل، التي يشرف عليها ويخرجها الفنان مشعل القملاس وتضم مجموعة من النجوم. وقال السعيد لـ«الأنباء»: تدور فكرة المسرحية حول دخول عنتر وشيبوب إلى الكويت عن طريق التسلل، حيث يواجهان العديد من المواقف في إطار كوميدي ساخر.