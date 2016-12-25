سيتم تكريم الرواد والفنانين والفرق الشعبية التراثية





ثمن أمين سر جمعية الفنانين الكويتيين المخرج عبدالله عبدالرسول الدعم الكبير لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح للحركة الثقافية والفنية بالدولة والنهوض بها على كل الأصعدة، ودعم الفنان الكويتي للقيام بدوره وواجباته تجاه وطنه والمجتمع.

جاء ذلك من خلال تصريح صحافي كشف فيه عبدالرسول عن الاستعدادات والتحضيرات التي تجريها جمعية الفنانين الكويتيين بالتعاون مع وزارة الإعلام لإقامة الاحتفالية الفنية الوطنية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية (اليوبيل الذهبي)، وقال: ستقام هذه الاحتفالية لتبرز دور الفنان الكويتي منذ بواكير نهضة الحركة الفنية الكويتية في منتصف القرن الماضي، حيث إن الحركة الفنية الكويتية في مجال المسرح والموسيقى والفنون الأخرى قد ازدهرت بالكويت لتكون منارة إشعاع حضارية على مستوى العالم العربي، وذلك من خلال الرواد المؤسسين للحركة الفنية الكويتية، الذين قامت على عاتقهم نهضة الحركة الفنية الكويتية حتى أصبحت قاعدة صلبة لاستمرار جميع الأجيال لحمل هذه الرسالة الفنية لإظهار الوجه الحضاري والمشرف للفنان الكويتي.

وتابع عبدالله عبدالرسول: جمعية الفنانين الكويتيين لها الدور الأساسي والكبير لترسيخ قواعد الفن الكويتي في كل المجالات، وللجمعية الإنجازات المهمة في تاريخ الحركة الفنية الكويتية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة لمؤسسي هذا الصرح الفني الكويتي، مؤكدا أن الاحتفالية ستقام بدعم وتوجيهات وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ودعم القيادات بوزارة الاعلام في كل القطاعات، مؤكدا أن وزارة الاعلام المظلة الداعمة للفنان والحركة الفنية الكويتية.

وأكمل: قد تشكلت اللجنة المنظمة العليا للاحتفالية برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين المطرب القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ويتولى الإشراف الموسيقي العام نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين الملحن القدير غنام الديكان، مشيرا الى أنه قد بدأ التنسيق المباشر مع وزارة الاعلام للتحضير لهذا الحدث الفني الكويتي الكبير وتم تشكيل اللجنة المنظمة العليا للاحتفالية، وتشكيل اللجنة الاستشارية التي تضم رواد الحركة الإعلامية الثقافية والفنية بالكويت، لافتا الى أنه قد بدأ وضع الهيكلة العامة للسيناريو الخاص بالاحتفالية، الذي يحتوي على بانوراما الحركة الفنية الكويتية عبر العقود الماضية، والتأكيد على أن الفنان منارة من منارات بناء المجتمع والأوطان وأنه يحمل على عاتقه رسالة للنهوض بالمجتمع بكل الجوانب.

هذا، وستشهد الاحتفالية تكريم الرواد والفنانين الذين ساهموا في تأسيس جمعية الفنانين الكويتيين ومجموعة من الفنانين الرواد، وتكريم الفرق الشعبية التراثية التي لها الدور الأساسي والكبير للمحافظة على التراث الشعبي الفني الكويتي، كما ستشهد الاحتفالية معرضا لبانوراما وثائقية تبرز تاريخ الحركة الفنية الكويتية.

من جانب آخر، بدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الاعلام وجمعية الفنانين الكويتيين بهذا الخصوص، وستقام الاحتفالية في 2017، وأكد عبدالله عبدالرسول حرص مجلس إدارة الجمعية على إظهار هذا الحدث الفني الكويتي بالصورة المشرفة والحضارية التي تليق بالمكانة الكبيرة للفنان الكويتي، مؤكدا حرص الفنان القدير «شادي الخليج» واهتمامه الكبير رغم رحلته العلاجية، إلا أنه يتابع أولا بأول كل الخطوات لإقامة الاحتفالية بالصورة المميزة التي تليق بتاريخ ومكانة الحركة الفنية الكويتية.