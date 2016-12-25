لا أريد أن يرتبط اسمي إلا بالنجاح.. حتى إذا تطلب تحقيق ذلك وقتاً أكبر



سماح جمال

«لا أريد أن يرتبط اسمي إلا بالنجاح، حتى اذا تتطلب تحقيق ذلك وقتا أكبر»، هكذا فسر الفنان محمد العلوي السر وراء قلة مشاركاته بالأعمال الدرامية في السنوات الماضية، وقال العلوي لـ «الأنباء»: رفضت مجموعة من الأعمال التي عرضت علي، وكنت مرشحا فيها لأدوار بطولة، ومع مجموعة من كبار النجوم، وذلك لأنني وجدت ان قوة تأثير دوري غير موجودة بالقدر الذي اطمح اليه، وشخصيا اجد أن الجمهور يقدر هذا الجانب فيّ كممثل، فهناك «زهوة» اشعر بها كلما عدت للجمهور في دور «متعوب عليه» بغض النظر عن مساحته.

وعما اذا كانت تلك القناعة تقلل من حظوظه مقارنة مع زملائه من الشباب على الساحة، قال: اكن كل الاحترام والتقدير لجميع الزملاء على الساحة، وفي هذا الأمر لا يوجد خطأ وصواب، بل الأمر يعتمد على القناعة التي تتشكل عند كل منا.

كما اعرب العلوي عن سعادته بالأصداء التي يحققها مسلسل «خمس بنات» الذي يعرض حاليا على احدى القنوات المشفرة، واستطرد: كما كان متوقعا للمسلسل فإنه يحقق نسب مشاهدة أعلى مع بداية عرضه على قناة «mbc»، خاصة ان دوري يمر بمرحلة انتقالية تغير محور الأحداث.

من ناحية أخرى، أشار الى انه فضل أخذ استراحة من المسرح، مؤكدا انه يريد ان تكون عودته من خلال عرض لا يقلل من نجاحه الذي حققه في مسرحية «مصنع الكارتون».

أما على صعيد الأعمال الاذاعية، فعبر محمد العلوي عن سعادته بالجائزة التي حصل عليها في «مونديال القاهرة» التي تعتبر رابع جائزة دولية يحصدها، ونالها هذا العام عن إخراجه مسلسل «الكويت والعمل الإنساني»، الذي يتحدث عن دور الكويت وصاحب السمو الأمير في مجال العمل الإنساني داخل الكويت وخارجها، والمسلسل يقع في مجموعة حلقات منفصلة متصلة، من كتابة السيد عامر، وتصدى العلوي لإخراجه في موسمه الأول، وتتولى إخراجه في الدورة البرامجية الحالية الفنانة والمخرجة غادة السني.