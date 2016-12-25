أيام على ساعة الحسم، حيث يعلن من الكويت اسم صاحب لقب «شاعر العرب» في نسخته الرابعة، التي تقام هذا العام على جائزة سمو الأمير الراحل سعود بن محمد آل سعود يرحمه الله، بعد سجال شعري امتد لساعتين مساء الجمعة على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، في حلقة المجاراة التي خاضها 12 شاعرا لقصيدة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد، بعد أداء القسم بأن قصيدة المجاراة من نتاجهم الفكري والعاطفي وليس لأحد علاقة بها.

حضور حاشد وإعلام في مسرح عبدالرضا، تدثر بكلمات المبدعين طوال الأسابيع الماضية، وجمهور غفير هتف باسم الفرسان الـ 12 في الحلقة قبل الأخيرة من «شاعر العرب» الذي يبث عبر الناقل الرسمي قناة «رواسي» الفضائية، وبحضور رئيس مجلس إدارة «رواسي» رئيس اللجنة العليا للبرنامج فايز بن دمخ، ولفيف من صفوة المجتمع ورجال الإعلام والمهتمين بالشأن الخليجي، أطلت الإعلامية حسناء إبراهيم لتلقي بكلمة البداية وتعلن بدء العد التنازلي على الختام، مرحبة بأعضاء لجنة التحكيم مطلق بن شلاح وفهد الروقي وعلي المسعودي وزايد آل زايد المري.

وتبارى الشعراء، حصين اليامي من الكويت، وعكاش الذيابي ومحمد سعد الهجلة ومنصور بن سحلي الحربي ومشعل الشويب وعبدالله الضويحي العنزي وعبدالله السمين الحربي ومحمد عايض العزيزي وراجح نايف العتيبي وشباب البقمي وسعود بخيت الشطيطي وفيصل حامد السواط من السعودية، بحلقة المجاراة في سجال شعري راق لاقى استحسان الحضور وأطرب اذان الجمهور خلف الشاشات من مختلف بقاع الوطن العربي.