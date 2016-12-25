ينتظر عدد من الفنانين العام الجديد 2017 بفارغ الصبر لإطلاق ألبوماتهم الجديدة، إلا أنهم قاموا بالتمهيد لها من خلال طرح «سينغل» خلال وقبيل نهاية العام 2016 بأيام معدودة.

وذكرت تقارير صحافية أن الجمهور سوف يكون في العام الجديد على موعد مع أعمال جديدة لمغني الراي العالمي الشاب خالد الذي أطلق منذ أيام قليلة من مصر كليب أغنيته الجديدة «واحدة بواحدة» وهي الأغنية الرئيسية في ألبومه الجديد المنتظر طرحه في العام الجديد، و«واحدة بواحدة» من ألحان الموسيقار طلال وكلمات خالد المريخي وإخراج يعقوب المهني وإنتاج فنون الخليج.

وبعد غيابها لفترة طويلة عن إصدار الألبومات الغنائية، وبعد أن أعلنت موعدين سابقين لطرحه، تصدر نانسي عجرم ألبومها التاسع الذي اختارت عنوانا له «نانسي 9» وبادرت إلى طرح أغنية منه بعنوان «عم بتعلق فيك» من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة خلال الحلقة الأخيرة من برنامج «آراب أيدول».

وسيطرح الفنان عاصي الحلاني، بعد انضمامه مجددا إلى شركة «روتانا»، ألبوما جديدا في العام الجديد، استبقه بطرح أغنية «قولوا الله».



كما تعمل المطربة اليمنية بلقيس على ألبومها الجديد الذي لم تستقر على اسم له وهو يضم أغنيات باللهجات المغربية واللبنانية والمصرية.



ويبدو أن الفنانة هيفاء وهبي ستطرح ألبومها في العام 2017 بعد أن أرجأت موعد طرحه لمرتين متتاليتين، الاولى في عيد الفطر والثانية في «الأضحى»، علما بأنها طرحت منه أغنيتين هما «ما تيجي نرقص» و«أهضم خبرية».

وتستعد يارا لطرح ألبوم خليجي في العام الجديد حيث طرحت منه أغنيتين، الاولى بعنوان «مو محتاجاكم»، من كلمات سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق، والثانية بعنوان «عديم الأجناس» التي طرحتها قبل يومين، علما بأن ألبوم يارا الخليجي يضم 10 أغنيات.

كما حدد عدد من نجوم الغناء في مصر من بينهم محمد منير وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي ورامي صبري ومحمد فؤاد وآمال ماهر عام 2017 موعدا لطرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة، وهم يعملون على اختيار أغنيات جديدة لضمها إلى ألبوماتهم.

في المقابل، لا يعرف ما هو مصير الألبوم الذي وعدت نجوى كرم «الفانز» بطرحه خلال العام 2016، علما بأنها حرصت على طرح أغنيات منفردة بين فترة وأخرى.