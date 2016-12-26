مع نشيد «موطني»، انطلق التحدي الجديد ضمن العروض المباشرة بين 25 مشتركا من أفضل الأصوات في العالم العربي، ممن أدهشوا لجنة التحكيم المؤلفة من النجوم وائل كفوري، ونانسي عجرم، وأحلام، وحسن الشافعي ضمن برنامج المواهب العالمي بصيغته العربية «أراب آيدول» على «MBC1» و«MBC مصر».

8 من المشتركين ضمنوا تأهلهم إلى المرحلة المقبلة، وهم الذين نالوا أعلى نسبة تصويت من الجمهور، الذي بات له الكلمة الفصل والقرار الأول والأخير في انتقال المشتركين إلى المراحل المقبلة وصولا إلى اللقب، أما الباقون فانتظروا مرورهم أمام لجنة التحكيم لتتخذ قرارها في شأنهم ضمن حلقة «الفرصة الأخيرة»، حيث يتاح لكل عضو من اللجنة منح فرصة أخيرة لأحد المشتركين، ليصبح العدد الإجمالي للمتأهلين 12.

وقد اتفقت أحلام ونانسي على منح مشتركة إضافية فرصة أخيرة، ليرتفع العدد إلى 13، واعتبرت أحلام أنها تدعم الصوت الجميل والأداء المتميز من دون عنصرية، في حين دعت نانسي عجرم المشتركين إلى الحرص على العلاقة الطيبة مع الجمهور، لأن محبة الناس هي ضمانة استمرارية النجومية، أما حسن فأكد أن تصويت الجمهور هو الأساس في هذه المرحلة، وهو يبين اتجاه ذائقة الناس، وإن كان في كثير من الأحيان مختلفا عن المتوقع، بينما هنأ وائل الذين وصلوا إلى هذه المرحلة، وشجع الذين لن يكملوا المشوار أنهم سيحصلون على فرصتهم لاحقا، معتبرا أن الدنيا فيها الربح والخسارة.

وفي التفاصيل، فقد بدأت الحلقة في جو من التشويق والتوتر، وانقسم المشتركون إلى 7 مجموعات، وجرى اختيار 8 مشتركين إلى المرحلة المقبلة، في المجموعة الأولى المؤلفة من حسين محمد وعمار محمد وشادي دكور وبدر الحسن، انتقل عمار محمد بأعلى نسبة تصويت من الجمهور، أما المجموعة الثانية، فتألفت من يعقوب شاهين وإسراء جمال وعبدالله الخليفي ونادين خطيب، وتأهل منها بتصويت الجمهور يعقوب شاهين، وضمت المجموعة الثالثة كلا من مهند حسين وهمام ابراهيم وسمر الحسيني، وحصل همام ابراهيم على أعلى نسبة تصويت، أما المجموعة الرابعة، فتألفت من أمير دندن، داليا سعيد، محمد سعيد ووليد بشارة، وتأهل إلى المرحلة المقبلة أمير دندن وداليا سعيد، ومن المجموعة الخامسة التي جمعت حسام الشويخي، كاميليا ورد وتامر ضاهر، صوت الجمهور لمصلحة حسام الشويخي، وضمت المجموعة السادسة ربيع زيود، وبندر مقري، روان عليان ومحمد بن صالح، وصوت الجمهور لمصلحة بندر مقري، وتألفت المجموعة السابعة والأخيرة من نادر حمودة وكوثر براني ومحمد مصطفى، وتأهلت كوثر براني بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت.

وإذا كان 8 فقط من المشتركين قد تأهلوا عبر تصويت الجمهور، فإن البقية ظلوا على أعصابهم في انتظار قرار اللجنة في اليوم التالي، لعله يعيدهم إلى المنافسة مجددا، وفي الليلة الحاسمة، اعتبرت نانسي عجرم أن هذه الحلقة مهمة لأن بعض المشتركين يجب أن يحصلوا على فرصة الانضمام إلى زملائهم كي ينافسوا على اللقب، واختارت نادين خطيب وإسراء جمال للمفاضلة بينهما، وبعد غناء المشتركتين، أعطت الفرصة الأخيرة لإسراء جمال، أما حسن الشافعي فقال انه يبحث عن الأصوات والخامات النادرة التي لا نصادفها كل يوم، واختار محمد بن صالح وشادي دكور، وبعد غنائهما على المسرح، منح الفرصة الأخيرة لمحمد بن صالح، علما انه أكد عدم رضاه عن أداء الاثنين في هذه الحلقة.

من جهتها، اختارت أحلام كلا من مهند حسين وكاميليا ورد ليتنافسا غناء، وأشارت إلى أنها مؤمنة بصوت مهند ومعجبة به، فيما تجد ان كاميليا تستحق أن تعطى فرصة ثانية لتبين ما لديها من طاقة وقدرات صوتية، ثم اختارت مهند ليعود إلى المنافسة، وكسرت احلام قواعد البرنامج عندما خالفت رأي نانسي وطلبت أن تعود نادين خطيب مجددا، والتي عادت بعد موافقة لجنة التحكيم بالكامل، أما وائل كفوري، فقال: «بعد اختيار الجمهور بعاطفته، حان الوقت لنختار كلجنة بخبرتنا»، أما الفرصة الثانية، فتنافس على الحصول عليها كل من تامر ضاهر ووليد بشارة، واستحقها وليد بشارة.