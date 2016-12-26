«جامعة وادرين» مسرحية خاصة للسعودية

دلال العياف

النجم القدير حسن البلام ينطبق عليه القول انه افضل من يجيد التصرف على خشبة المسرح بسجية طبيعية وحكمة، ليقدم لنا كوميديا هادفة، فهو من طبق قاعدة «المقص» بحيثياتها وبكل حذافيرها، يشجع الشباب الكويتي وداعم لهم، يعطيهم مساحة ظهور كافية ليعبروا عن فنهم لكن بحدود، وفرض الشباب انفسهم على الساحة حاليا، فالبلام هو من قال عنه عملاق المسرح والفن الكويتي عبدالحسين عبدالرضا «من بعد الفنان القدير سعد الفرج فقط حسن البلام من يستطيع ان يفرش لي» واصفا اياه بالعبقري، سريع البديهة و«خفيف الطينة»، وهذا شيء ليس بسهل ابدا.

البلام تحدث لـ «الأنباء» عن جديده الفترة المقبلة، وقال: «اعمالي لعام 2017 بإذن الله، اولها هو استمرار عرض مسرحية «الحكم لكم» لمدة يومين في دولة الامارات الحبيبة وتحديدا في امارة رأس الخيمة، وفي 24 يناير سوف نعرض مسرحية بالمملكة العربية السعودية بعنوان «جامعة وادرين»، وستكون خاصة للمملكة، وسوف تشاركني مجموعة جميلة من الفنانين امثال احمد العونان، عبدالعزيز النصار، مبارك المانع، فهد البناي، طارق الحربي، محمد الرمضان، طارق الحربي، سلطان الفرج، وهي من تأليف احمد العوضي وإخراج عبدالله البدر».

وأضاف: «ايضا نجهز لمسرحية من انتاج شركة «لادوري» مع اخواني الفنانين، وريع الإنتاج للشباب وهم فهد البناي ومبارك المانع، وستعرض في مهرجان فبراير، وهي بعنوان «عطالي.. بطالي» من اخراج وتأليف احمد العوضي، بطولة احمد العونان، مبارك المانع، فهد البناي، نوف السلطان، عبدالعزيز النصار، وستعرض على خشبة مسرح الدسمة ان شاء الله، وسيكون لنا تجهيز لعمل وهو مسلسل رمضاني من انتاجنا، سوف نوقع مع تلفزيون الكويت وهو بعنوان «سيل وهيل» والعمل تراثي كويتي قديم كوميدي، وعلى مستوى خاص سأشارك في مسلسل «اليوم الأسود» وهو من انتاج «صباح بيكتشرز» لعامر الصباح وتأليف فهد العليوة، وسوف تشاركني البطولة اختي الفنانة الهام الفضاله، شجون ومحمود وعبدالله بوشهري وعبدالله السيف ومجموعة كبيرة من النجوم، وسيعرض في شهر رمضان المبارك بإذن الله.

جدير بالذكر، ان الفنان القدير حسن البلام حصل مؤخرا على تكريم في مهرجان الكويت المسرحي السابع عشر.