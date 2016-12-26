تلفزيون الكويت منافس قوي للقنوات الفضائية المحلية والخليجية والعربية

أحمد الفضلي

سجلت المذيعة الشابة نورة الحميضان اسمها ضمن قائمة احدث المنضمات الى قائمة مذيعات تلفزيون الكويت، التي شهدت في الفترة الاخيرة انضمام كم كبير من المذيعات الكويتيات والخليجيات الى طاقم العمل، مستغلين الطفرة الكبيرة التي يشهدها تلفزيون الكويت حاليا في مختلف قنواته.

وأعربت نورة عن بالغ سعادتها بدخولها تلفزيون بلدها الكويت كمقدمة برامج بعد تجربة خاضتها في تلفزيون «سكوب»، قبل ان تتجه الى تلفزيون الكويت، الذي أولى لها المسؤولون فيه الثقة بتقديم برنامج حواري فني متنوع، مؤكدة انها ستعمل على إثبات موهبتها في ظل وجود تنافس كبير بين المذيعات حاليا.

وعن برنامجها الجديد، ذكرت نورة خلال حديثها لـ «الأنباء» انه حواري فني منوع سيحمل اسم «ع الموضة» ومن المقرر ان يبث بشكل أسبوعي عبر «القناة الاولى»، وتقوم حاليا بتسجيل حلقاته تمهيدا لبثها في دورة يناير.

وفيما يتعلق بفكرة البرنامج، قالت نورة: تتلخص باستضافة مختلف مشاهير وتسجيل حلقة معهم، نرصد من خلالها اهتماماتهم بعالم الموضة، ويعمل فريق البرنامج على إظهارهم بإطلالة مختلفة عن طريق تنقلهم بين صالونات التجميل ومحلات الملابس المتخصصة بأحدث أنواع الموضة للجنسين، مكملة: يتم تنفيذ البرنامج حاليا بشكل احترافي عن طريق دعم مستمر من قبل مسؤولي التلفزيون، ومجهود كبير يشكر عليه كل فريق العمل، حيث نعمل جميعا على إظهار البرنامج بالشكل الذي يليق بتلفزيون الكويت.

وعن أسباب تحولها الى العمل في التلفزيون الحكومي وترك القنوات الخاصة، ردت: أنا سعيدة بهذا التحول وخوض تجربة جديدة من خلال تلفزيون الكويت الذي أصبح منافسا قويا لمختلف القنوات الفضائية المحلية والخليجية وكذلك العربية، لما يقدمه من برامج متنوعة تستقطب مختلف شرائح المشاهدين، بفضل توجيهات وعمل مستمر من قبل المسؤولين عن وزارة الاعلام، وعلى رأسهم وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مضيفة: أيضا أنا فخورة بتجربتي السابقة في تلفزيون «سكوب» التي قضت معه فترة جيدة من خلال العمل بتقديم برنامجي «مع التقدير» و«سير علينا»، والتحول الى القطاع الحكومي جاء لخوض تجربة جديدة يكتب لها النجاح، مبينة ان العمل في القطاعين لا يختلف وإن وجد اختلاف فليس بالكبير.