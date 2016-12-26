القاهرة - محمد صلاح

حرصت الفنانة مي كساب على التقاط عدة صور تذكارية لها مع أقرب صديقاتها نهى لطفي وهبة عبدالحكيم ودينا الجارحي داخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين عقب إنجابها مولودتها الأولى «فريدة»، وطلبت منهن أن يطمئن جمهورها عليها وان يشاركوها فرحتها وسعادتها الطاغية بأمومتها.

والطريف أن زوجها المطرب «أوكا» كان يبكي خارج غرفة العمليات فرحا بقدوم مولودته الاولى، وقرر مع زملائه أورتيجا وكاريكا تقديم أغنية للطفل باسم «فريدة».

من ناحية أخرى، أكدت مي أن اختيارها اسم «فريدة» لمولودتها تم الاتفاق عليه مع زوجها منذ فترة، لأنها تعشق هذا الاسم، مشيرة الى أن نظرتها للحياة اختلفت عقب الإنجاب.