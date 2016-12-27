تتميز «عرب تويت» برؤية إخراجية عصرية بمشاركة مجموعة من الفنانين أصحاب الجماهيرية الكبيرة

بشار جاسم

عبر الفنان القدير محمد المنصور عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحالف مسرحية «عرب تويت» التي تتواصل عروضها في العاصمة القطرية الدوحة، لافتا إلى ان هذه المسرحية بدأ تقديمها مع احتفالات دولة قطر بعيدها الوطني وعروضها مستمرة حتى مطلع العام الجديد.

وقال المنصور أنه كان في اشتياق شديد لخشبة المسرح التي يدين لها بما يحظى به من جماهيرية عريضة وحب الجمهور، لافتا الى أن غيابه عن أضواء المسرح وضوضائه لحوالي عقدين من الزمان كان لأسباب كثيرة، لعل أبرزها غياب النص الذي يستفزه لتقديم المسرح الذي يعرفه والذي نشأ عليه، كما أن تواصل عمله في الدراما التلفزيونية أثر بشكل ما على حضوره فوق الخشبة، خصوصا مع الانتشار الواسع للقنوات الفضائية، التي حملت الفنان الكويتي مسؤولية كبيرة نحو نشر الفن الكويتي وتأكيد حضوره والتعبير عن الهوية الوطنية والمحافظة عليها في عصر ارتفعت فيه المنافسة وتزايدت فيها مؤثرات العولمة والتنوع الحضاري، مؤكدا على ضرورة حضور الدراما الوطنية في هذا الفضاء الواسع والمدهش والمليء بالغث والسمين.

وشدد المنصور على ضرورة أن تكون الدراما المحلية بالقيمة والمستوى الذي يليق بالريادة التي حققها الفن الكويتي ونجومه على مستوى المنطقة وبما ينجسم مع حضوره الواضح في المحيط العربي، وان تعكس ثراء التجربة الكويتية وتنوعها، وقال أنه يأمل في توفر نص لمسلسل تلفزيوني يتعاطى بحرفية درامية وأدبية رفيعة لقضية العصر وهي الارهاب وما تواجهه البشرية من تحديات الانقسام ونبذ الأخر والصراعات الانسانية، على أن يكون ذلك من خلال حبكة فنية وسيناريو ممتع وبتكنيك متقدم وجذاب ومن خلال نماذج إنسانية بالغة الثراء بعيدا عن المباشرة والخطابة والشكل المتجهم، مؤكدا على أن الفن يجب ان يقوم بدوره ليس فقط في عرض ورصد مشكلات الحاضر إنما أيضا في تغيير الواقع والنهوض بالحضارة الانسانية التي أصبحت على مشارف خطر محدق ومهلك، وقال: على الدولة أن تشجع وترعى الاعمال المميزة التي تدافع عن قضايا أصبحت تهدد استقرار ووحدة الأوطان.

وعودة إلى العرض المسرحي في دولة قطر قال انه تحمس بشدة للمشاركة في مسرحية «عرب تويت»، وقال: المسرحية من تأليف طالب الدوس وفكرة د.هشام السيد الذي كان حريصا على أن تقدم بشكل مميز لذلك فقد تبنى إنتاجها من خلال شركته «ايكو كوميديا»، وتتميز المسرحية برؤية إخراجية عصرية للمخرج فالح فايز، كما تضم مجموعة من الفنانين أصحاب الجماهيرية الكبيرة ومنهم منى شداد، وعبدالناصر درويش، وعلي الغرير، وجاسم الأنصاري وابوهلال.

وحول إمكانية عرض هذه المسرحية خارج قطر، قال محمد المنصور انه يتوقع أن تعرض في عدد من الدول من بينها الكويت.