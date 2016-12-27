أحمد الفضلي

بعد غياب لعدة سنوات عن المشاركة في المهرجانات الغنائية الكويتية، وافق «سندباد الأغنية الخليجية» راشد الماجد على المشاركة في أنشطة مهرجان «هلا فبراير» المقرر انطلاقه خلال الفترة من منتصف يناير المقبل الى يوم 26 فبراير، حيث ستقام الحفلات الغنائية على مسرح دار الأوبرا في مركز الشيخ جابر الثقافي.

وجاءت موافقة الماجد بعد تلقيه عرض المشاركة من قبل شركة «روتانا للمرئيات والصوتيات» المكلفة بتنظيم الحفلات الغنائية الخاصة بالمهرجان، الذي سبق ان شهد مشاركة راشد في النسخ الاولى، قبل ان يسجل غيابه عن النسخ الأخيرة رغم تمتعه بقاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت التي سبق ان شهدت انطلاقته الفنية في بداية التسعينيات.

ومن المقرر ان يشارك راشد في احدى الحفلات الغنائية الى جوار كوكبة من النجوم، حيث كان اسمه من أوائل الأسماء التي أعلنت موافقتها على المشاركة، ومن المرجح ان تكون وصلته الغنائية الأخيرة في الحفل الذي سيحييه.

ومن المرجح ان يفاجئ «السندباد» جمهوره في الكويت بتقديم أغنية وطنية للكويت وهي عادة اعتاد عليها جمهوره في مناسبات سابقة، حيث يعد الماجد من أفضل الفنانين الخليجيين تقديما للأغنية الوطنية، وسبق ان قدم العديد من الأغاني لمختلف دول الخليج خلال احتفالاتها الوطنية وكان للكويت نصيب الأسد من خلال أغنية «طاير من الفرحة طاير» و«دار سلوى» اللتين حصدتا إعجاب كم كبير من جمهور مسرح «هلا فبراير» عند تقديمهما في احدى مشاركاته السابقة.

جدير بالذكر ان الفترة الماضية شهدت مشاركة راشد في العديد من الحفلات الخليجية، آخرها حفل في إمارة دبي بدولة الإمارات وحقق الحفل نجاحا كبيرا وحضورا جماهيريا جيدا.