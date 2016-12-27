أميرة عزام

شاركت نادية كرم منذ دخولها عام التمثيل عام 1997 في العديد من الأدوار في المسلسلات والمسرحيات والسهرات التلفزيونية والبرامج الكوميدية التي أدخلت البهجة في نفوس جمهورها، الا ان هذه الأدوار لم تشفع لها عند المنتجين الذين قالت اثناء حديثها لـ «الأنباء» انهم باتوا ينظرون الى الأرباح والتسويق بدرجة اكبر من الأداء الفني، وإلى تفاصيل اللقاء:

ماذا عن آخر أعمالك الفنية؟

٭ شاركت في 2016 في مسلسل «الوجه المستعار».

ألاحظ تغييرا في شكلك، فهل هذا من اجل دور ما تقومين بأدائه حاليا؟

٭ لا أبدا، ولكني قمت بعمل ستايل جديد لأن الفن حاليا بات يعتمد على المظهر من لبس ومكياج، ولذا قررت ان اغير من نفسي وأساير الاتجاه الحالي للفن من اجل المشاركة في أعمال افضل.

لماذا انخفضت مشاركتك الفنية مؤخرا؟

٭ المنتجون حاليا اما ان تكون لديهم مجموعات عمل تشاركهم، عمل تلو الآخر، او انهم يفضلون الفنانين الأقل أجرا، او انهم يحبذون مشاركة الشبان المتخرجين حديثا في معهد الفنون المسرحية، وعند إعجابهم بأداء احد الممثلين ربما يكتبون عملا من اجله.

ما نوع الفن الذي تحبين تقديمه؟

٭ على الرغم من ان معظم الادوار التي قدمتها تأتي في اطار الكوميديا، الا انني اعتبر نفسي فنانة شاملة تجيد كافة أنواع الأدوار، فأنا لا أعتمد فقط على النص المكتوب، بل أستخدم ملكاتي وأوظفها في الأداء الفني، وقد أديت أدوارا تراجيدية كثيرة منها دوري في «فريح صويلح»، ومؤخرا في «الوجه المستعار».

أي من أعمالك التي ترين انها أكثر قربا اليك؟

٭ البرامج التي قدمتها مع مخرج الروائع نواف الشمري، مثل «محطات، مطبات، فضائيات، وسينمائيات».

هل ترين انك اخرجت معظم طاقاتك الفنية؟

٭ لا أعتقد ذلك، فلدي طاقة كوميدية هائلة لم توظف بعد، وأرغب في كتابة دور خاص بي لأتمكن من توظيف هذه الطاقة، وأتمنى ان يشهد عام 2017 تغيرا في أدائي للأدوار.