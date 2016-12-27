وجهت شركة «روتانا»، تهديدا لفنانة مصرية بإغلاق حسابها على «ساوند كلاود»، وذلك بسبب قيامها بغناء أغنية «مفيش مانع»، لشيرين عبدالوهاب، دون الرجوع للشركة.

وذكرت تقارير صحافية ان الفنانة المصرية فيروز كراوية قالت إنها تلقت تهديدا من شركة «روتانا» بإغلاق حسابها على «ساوند كلاود»، بسبب طرحها أغنية «مفيش مانع»، التي قدمتها الفنانة شيرين منذ سنوات».

وردت فيروز، على اتهامها بسرقة شيرين، مؤكدة أن رامز صبري ملحن الأغنية تنازل لها عن حقوقها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنها تمتلك المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، ولكن لا تريد إظهارها في الوقت الحالي، لتعود بعد ذلك وتعلق عبر حسابها على «تويتر»، قائلة «توضيح.. ده تشابه أسماء بين أغنيتين مختلفتين تماما اسمهما «مفيش مانع»، والحمد لله استجابت شركة «روتانا» والأغنية رجعت».