علقت الفنانة الإماراتية أحلام بعد هجوم مشتركة برنامج «أراب آيدول» الجزائرية كاميليا ورد عليها، وكتبت أحلام عبر حسابها الخاص على موقع «تويتر»: «اللهم أنت حسبي وأنت نعم الوكيل، اللهم إني وكلتك أمري وحياتي وهذا القلب، فاحفظني واسعدني، فإنك على كل شيء قدير».

فردت كاميليا على هذه التغريدة بعبارة اعتبرها بعض المغردين أنها قاسية، وطالبوها بالامتناع عن سب نجمتهم المفضلة، وأيد البعض رأي أحلام في قوة صوت كاميليا، وعارض آخرون خروج المتسابقة الجزائرية من البرنامج.

وفي حلقة الفرصة الأخيرة، أرادت أحلام أن تمنح كاميليا فرصة لإثبات موهبتها الغنائية، إيمانا منها بأنها ظُلمت في الأداء المباشر الأول على المسرح، إلا أن ورد خرجت من البرنامج وفجّرت غضبها على «السوشيال ميديا»، حيث نشرت صورة على «إنستغرام» وعلقت عليها: «شكرا لظلمك يا ملكة»، وأضافت: «شكرا لكم أحبابي على التصويت، وبعتذر منكم دفعتوا مصاريكم على أمل التأهل بالتصويت، لكن للأسف.. شكرا لكم من القلب، إنتم فقط اللي قدرتوا تفرحوا قلبي بمحبتكم».