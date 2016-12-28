أحمد الفضلي

يستعد الفنان يعقوب عبدالله لدخول اللوكيشن الرئيسي الخاص بأحدث أعماله الدرامية، المتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «كالوس» الذي يصور حاليا في عدد من مناطق الكويت، بمشاركة العديد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.

وسيلعب يعقوب دور البطولة في العمل الذي يعد أول أعماله في السباق الرمضاني المقبل، الى جانب العديد من الأسماء التي سبق ان شاركها في عدة تجارب درامية سابقة، كان آخرها مسلسل «بين الكناين»، ومنهم زهرة عرفات وحسين المهدي وعبير أحمد وشيلاء سبت التي تشارك يعقوب للمرة الاولى في بطولة عمل درامي رغم مشاركتها العديدة في الفترة الماضية بالدراما الخليجية.

ويرصد العمل، على امتداد 30 حلقة، العديد من القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الكويتي والخليجي، وهو من تأليف الكاتب علي دوحان وإخراج المخرج محمد عبدالعزيز وإنتاج مشعل الذاير.

ومن المنتظر أن ينتهي يعقوب من تصوير مشاهده في العمل مع بداية العام الجديد ليدخل المسلسل بعدها مرحلة المونتاج ليكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل، حيث يعد من الأعمال المنافسة في السباق الرمضاني، لما يحتويه من نجوم كبار على مستوى الدراما المحلية والخليجية.

من جانب آخر، يبحث يعقوب عبدالله حاليا في العديد من المشاريع الفنية، ومن أبرزها أعمال درامية سبق ان تسلم نصوصها، لكنه لايزال في مرحلة قراءة هذه النصوص لاختيار الأنسب من بينها ليكون العمل الثاني له في رمضان، كما يبحث أيضا في نصوص خاصة بأعمال مسرحية استعراضية، حيث يحرص يعقوب على لقاء جمهوره ومحبيه كل عام من خلال عمل مسرحي، وقدم على امتداد السنوات الأربع الماضي عدة أعمال مسرحية استعراضية كان آخرها «مصنع الكاكاو 2» التي عرضت في عيد الفطر الماضي وحققت نجاحا كبيرا.