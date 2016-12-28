شهد حفل النجم المصري عمرو دياب، والذي أقيم الفترة القليلة الماضية في فندق «رويال كمبنكسي»، احتفالا بأعياد الكريسماس، حضور عدد كبير من جمهوره والفنانين.

وقد تسبب التزاحم في نشوب عدد من المشادات التي وصلت للاشتباك بالأيدي، بسبب التدافع للوصول للمنصة، وهو الأمر الذي كاد ان يفسد الحفل لولا تدخل الأمن الذي أنقذ الموقف.

وذكرت تقارير صحافية ان الحفل شهد حضور عدد كبير من النجوم من أبرزهم كريم فهمي وزوجته، ومي عزالدين، وشريف إكرامي، وصالح جمعة، ومحمود العسيلي، وياسمين الخطيب، ونيللي في ظهور نادر لها في الحفلات، والسيناريست تامر حبيب، ومينا عطا، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وآيتن عامر وزوجها، وشادي شامل، وإيمان العاصي، وأحمد هارون، وميريهان حسين، وحسام الحسيني.

من جانبه، عبر السيناريست تامر حبيب، في تصريحات له، عن غضبه من تنظيم الحفل ووصفه بأنه الأسوأ تنظيما في حفلات عمرو دياب، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «أسوأ حدث غير منظم لأكبر أسطورة غناء مصري».